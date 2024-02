Cgil e Associazioni insieme per la pace, sit in davanti la Prefettura trapanese

La Cgil e le Associazioni accolgono l’appello per la “Giornata nazionale di mobilitazione nelle città italiane per il cessate il fuoco in Palestina e in Ucraina”, con un sit in che si terrà sabato, a partire dalle 9.30, dinanzi la sede della Prefettura di Trapani, in piazza Vittorio Veneto.

La mobilitazione, che si terrà, in contemporanea in tutte le piazze italiane, è stata promossa a Trapani dalla Cgil e dalle sezioni trapanesi delle Associazioni “Comitato per la difesa della Costituzione”, “Sostieni Ucraina”, “Ucraina Mediterranea”, “Libera”, “Amnesty International-Gr295”, “Coordinamento donne Cgil”, “Auser”, “Comunità Papa Giovanni XXIII”, “Azione Cattolica”, “Chiesa Evangelica Valdese di Trapani e Erice”, “Anpi” e “Shorùq Arcigay Trapani”.

“A due anni dall’inizio della guerra in Ucraina – dicono Cgil e Associazioni – e a cinque mesi dall’atroce attacco di Hamas con l’assedio della striscia di Gaza da parte del governo israeliano, scenderemo in piazza, anche a Trapani, per dire basta alle guerre e avviare un percorso di pace, unica via per fermare la follia criminale delle guerre e scongiurare il rischio di un conflitto nucleare”.