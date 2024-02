Tennis serie C: pareggio del Sunshine Club Marsala col Trapani 

Il Sunshine Tennis Club Marsala Morana Salus inizia il suo cammino nel campionato di serie “C” maschile con un pareggio contro i “cugini” del Ct Trapani per 3 a 3. Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice ad un match molto combattuto e avvincente che, nonostante la rivalità tra i due migliori club tennistici della Provincia, non ha visto mai un momento di tensione o una palla contestata. Una cornice di pubblico da grandi occasioni ha assistito con grande partecipazione ai sei match. Il club marsalese è andato subito in vantaggio per 2 a 0 grazie alle vittorie di Daniel Franchino e Giorgio Parisi.

Trapani ha impattato i singolari grazie ai successi di Gabriele Magaddino e Gianluca Coppola. Un doppio per parte con lo stesso punteggio hanno deciso lo score in pareggio. Domenica prossima trasferta per il Sunshine Tennis Club sui campi del tc3 di Palermo di Francesco Carollo. Risultati: Franchino/ Cerroni 63 62, Parisi/Poma 64 61, Adamo/Coppola 36 16, Misuraca/Magaddino 36 06, Franchino Adamo/Cerroni Marini 76 64, Parisi Misuraca/Magaddino Coppola 67 46.