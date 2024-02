Il Trapani Calcio fa tris nella trasferta di Locri

Torna in campo la serie D e il Trapani Calcio, dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana per via del torneo di Viareggio. Trasferta per i granata a Locri che vogliono proseguire la propria corsa con 12 vittorie di fila e ci riescono.

I granata partono bene e al 5′ sul colpo di testa di Cocco, finisce in rete il cross dalla destra di Pino. Trapani pericoloso con il tiro da pochi centimetri ancora di Cocco e la seconda rete arriva al 29′ con un’azione personale di Sartore, che di destro trova la prima rete trapanese. Chiricosta del Locri prova a sorprendere Ujkaj da 35 metri ma nulla di fatto. Nel secondo tempo, lo stesso Chiricosta viene espulso e Trapani sempre più vicino al tris che avviene all’87’ con Montini al suo esordio. Il Trapani vince 3 a 0 fuori casa.

Il tabellino di gara

Locri (4-3-3): Colella; Aquino V., Aquino D., Luca, Pasqualino (46′ Cuzzilla); Marin, Larosa (81′ De Leonardis), Chiricosta; Pappalardo (60′ Festa), Marsico, Costa (46′ Leveque). A disposizione: Lanziani, Bruzzese, Coluccio, Pipicella, Comito. All.: Panarello.

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero; Crimi (68′ Sbrissa), Acquadro, Palermo (88′ Bova); Kragl (54′ Bollino), Cocco (76′ Montini), Sartore (62′ Convitto). A disposizione: Antonini, Cristini, Morleo, Pipitone. All.: Torrisi.

Arbitro: Recchia (Gatto-Di Bartolomeo).

Marcatori: 5′ Cocco, 29′ Sartore, 87′ Montini.

Note: ammoniti: Pasqualino, Marsico, Kragl, Crimi, Sbrissa, Festa. Espulsi: Chiricosta.