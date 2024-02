Al Cinema Golden di Marsala “Lala” e gli stereotipi degli “stranieri italiani”. VIDEO

Una proiezione d’eccezione venerdì sera al Cinema Golden di Marsala: si tratta di Lala, film di Ludovica Fales distribuito da Transmedia production, già premiato dagli utenti di MYmovies in occasione della 41a edizione del Bellaria Film Festival, vincitore del Premio Corso Salani alla 35ª edizione di Trieste Film Festival e menzione speciale per il documentario alla XV edizione di Ortigia Film. Lala è un film ibrido, a metà strada fra il cinema e il documentario, che prende spunto dalla vera storia di Zaga, giovanissima rom con un bambino da crescere, il cui desiderio di una vita normale si scontra con la difficoltà ad ottenere i documenti necessari per vivere in Italia.

GUARDA LA VIDEO INTERVISTA A LUDOVICA FALES:

Nonostante i tentativi, Zaga non riesce a realizzare il suo sogno e si vede costretta a lasciare il Paese. Ma Ludovica Fales non ha abbandonato la sua storia e ha scelto di dar voce a giovani con vicende simili attraverso Lala e i personaggi che le girano attorno. Ne è nato un film collettivo che accende i riflettori sull’invisibile, su nuove generazioni in cerca d’identità, diritti, stato sociale, educazione e stereotipi: un film autentico capace di affrontare temi complessi con forza e delicatezza. In occasione della proiezione era presente a Marsala anche la regista Ludovica Fales, accompagnata da Patrizia Sileoni, promotrice dell’evento.