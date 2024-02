Futsal Mazara, il sogno continua: staccato il pass per la Final Eight di Coppa 

“Se è un sogno, non svegliateci”. Si può riassumere così la settimana vissuta dal Futsal Mazara di mister Enzo Bruno e del presidente Filippo Maggio, che nel giro di pochi giorni ha ritrovato la vetta in campionato e staccato il pass per la Final Eight nazionale di Coppa Italia di Serie B che si giocherà in Basilicata, tra Bernalda e Policoro, dal 28 al 30 marzo: “Un sogno – spiega il presidente – ma abbiamo anche la lucidità di capire che tutto ciò non è casuale perché se siamo lì e riusciamo a giocarcela è frutto di un grande lavoro”.

Martedì scorso, in un Palazzetto ai limiti della capienza, il Mazara ha pareggiato per 5-5 con il Soverato ai supplementari ottenendo la qualificazione per la Final Eight di Coppa, grazie a un rigore realizzato da Farina a 33 secondi dalla fine del secondo tempo supplementare. “Un orgoglio – prosegue Maggio – aver ottenuto un risultato storico e portare il nome di Mazara in giro per l’Italia, un obiettivo che la città non aveva mai raggiunto nel calcio a 5. Difficile gestire certe emozioni, tutto quel pubblico e una gara del genere mettono a rischio le coronarie. Soverato è la squadra migliore del campionato. Il mister è stato bravo a gestire le emozioni in panchina, la squadra in campo. La differenza l’ha fatta il pubblico che non ha mai smesso di incitarci”.

E così gli Scafazzati, così vengono soprannominati, hanno potuto festeggiare con i tifosi: “Un soprannome nato da mister Bruno. A inizio campionato – spiega ancora Maggio – si pensava non avessimo un organico competitivo, soprattutto rispetto a Carini e Soverato. Qualcuno diceva che eravamo fortunati. Mister Bruno ha coniato questo termine, come per dire che anche se siamo scafazzati stiamo facendo bene”.

Un Palazzetto colmo d’amore per i colori gialloblu, come sempre più spesso accade in occasione delle gare interne. “Quella delle sciarpe è stata un’iniziativa della tifoseria, Danilo Vellutato ha avuto questa bell’idea. È stato fantastico vedere il Palazzetto con quella nota di colore in più”.

Mazara continua a essere l’unica realtà imbattuta nel panorama nazionale: “Continuiamo ad avere questo primato che è solo un prestigio. Non voglio vivere di statistiche. Sarebbe bello cominciare a mettere qualche trofeo in bacheca. Cercheremo di arrivare al meglio alla Final Eight, intanto testa al campionato dove non potremo gestirci. Avremo gli scontri con Soverato e Carini prima della Final Eight, speriamo di uscirne indenni. Vivremo alla giornata – conclude il presidente –, ma con grande ambizione”.