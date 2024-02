Tutela del Parco Nazionale di Pantelleria, incontro tra Cucci e il sottosegretario Barbaro

Il commissario straordinario del Parco Nazionale di Pantelleria, Italo Cucci, si è incontrato a Roma con il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, senatore Claudio Barbaro, per aggiornarlo rispetto alle attività avviate per la tutela del Parco. Si è parlato, in particolare, dell’annoso problema dei Vigili del Fuoco nell’emergenza incendi e delle iniziative che mettono in rilievo l’Agricoltura Eroica dell’Isola. A tal proposito sarà festeggiato nel prossimo giugno, a Parigi, il decennale del riconoscimento assegnato dall’Unesco nel 2014 per la pratica agricola della vite ad alberello, tipica di Pantelleria. Il Commissario ha incontrato anche il generale Teo Luzi, Comandante dell’Arma dei Carabinieri che ha assegnato al Parco un presidio fisso di quattro Carabinieri forestali.