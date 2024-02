Nuovo lutto per il teatro marsalese: è morto l’attore Giuseppe Di Girolamo

Ancora un lutto scuote la comunità marsalese. E’ venuto a mancare all’affetto dei propri cari Giuseppe Di Girolamo, colpito da una grave malattia che ne ha provocato il decesso nel giro di pochi mesi. Era molto noto in città per aver partecipato a numerosi spettacoli teatrali con alcune compagnie amatoriali del territorio, facendosi apprezzare per la dedizione e il rigore con cui si dedicata al teatro, prestando il proprio volto a personaggi e generi molto diversi tra loro, fino alla recente interpretazione di Ebenezer Scrooge nel classico “Canto di Natale”, portato in scena prima di Natale.

Lo scorso anno era stato premiato nell’ambito del Mono Fita Contest, classificandosi al 3° posto (nella foto, un momento della premiazione, ndr). Lascia la moglie e quattro figlie. Aveva 54 anni. Pochi mesi fa era venuto a mancare anche l’attore e regista Salvo Ciaramidaro, che con Di Girolamo aveva spesso condiviso il palcoscenico nell’ambito di un sodalizio artistico molto apprezzato dal pubblico marsalese. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social da parte degli amici, ma anche dei colleghi con cui Giuseppe Di Girolamo aveva avuto modo di lavorare.