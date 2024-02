Prove tecniche per candidato a sindaco di Castelvetrano, paralisi alleanze e primi nomi

Momento di stasi per le alleanze politiche a Castelvetrano in vista delle elezioni amministrative che si terranno in primavera inoltrata, il weekend 8-9 giugno la probabile data. Tra smentite, possibili candidature ritenute “premature” e interlocuzioni in corso sia a destra che a sinistra la strada verso l’individuazione dei candidati a sindaco è ancora lunga e complessa. A microfoni spenti l’impressione è che ci potrebbero essere più di quattro candidati a sindaco. 5 Stelle prosegue la strada del confronto con altre forze politiche: con l’uscente Enzo Alfano che è al momento pare uno dei pochi sicuri candidati.

Il Pd locale dialoga con Sud chiama Nord di Cateno De Luca rappresentato a Castelvetrano da Francesco Casablanca con l’obiettivo di ricreare a livello comunale l’alleanza già definita a livello regionale. Da Fratelli d’Italia e dal Direttivo comunale a mezzo di Francesco Bongiorno è emersa la volontà di individuare un candidato castelvetranese (escludendo voci di un appoggio ad una ipotetica candidatura a sindaco di Nicola Catania in attesa della sentenza sul presunto caso di incompatibilità). In Città ad oggi vi sono due anime del partito di cui una fa riferimento a Davide Brillo, da sempre nel partito anche quando erano lontani i numeri attuali di FdI, primo partito in Italia. L’altra corrente fa capo all’On. Nicola Catania e non si esclude una interlocuzione tra le parti al fine di ritrovare la coesione necessaria in vista delle elezioni che si preannunciano agguerrite e divisive.

Molto attivo il percorso civico di Forza Italia, il cui referente Nicola Li Causi, ha più volte ribadito di essere disponibile e se i vertici del partito vorranno non si tirerà indietro dinanzi alla candidatura a primo cittadino. Lo stesso Li Causi può già contare su due solide liste civiche “Progetto comune” (che fa capo a Ninni Vaccara) e “Insieme si può” (lista civica che fa riferimento a Enzo Di Stefano e Nicola Bucca).

“Castelvetrano rinasce”, rappresentata dall’avvocato Lentini ad oggi conta ancora sull’alleanza con la Democrazia Cristiana rappresentata a Castelvetrano da Rosalia Ventimiglia. Sembra essersi defilato Obiettivo Città che vuole la candidatura di Calogero Martire. Da capire con chi si confluiranno i movimenti “Ricominciamo insieme” di Lorenzo Rizzuto, Salvatore Ingrasciotta per “Prima l’Italia”, l’Mpa di Raffaele Lombardo e Antonio Giancana per “Castelvetrano Giovani”, dopo una coalizione annunciata mesi fa. Tra i papabili candidati a sindaco anche il farmacista Salvino Gancitano che opera a Marinella di Selinunte, che ha annunciato da tempo l’intenzione di candidarsi alla carica di primo cittadino. Al momento è tutto un rebus, pochissime certezze sui prossimi candidati a sindaco, la primavera si avvicina ma le divisioni sembrano aumentare.