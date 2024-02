Marsala, sottopasso ciclopedonale collegherà corso Calatafimi con la stazione ferroviaria

Nelle prossime settimane al via i lavori di realizzazione. I particolari del progetto.

Un sottopasso ciclopedonale sarà realizzato a Marsala dalle Ferrovie per collegare Corso Calatafimi con Viale Fazio. L’opera rientra nel più ampio progetto “Easy e Smart Station” che si avvale di fondi Pnrr (2 milioni e 300 mila euro) per il programma di riqualificazione della stazione di Marsala, volto a migliorarne anche l’accessibilità.

A seguito dell’approvazione del progetto definitivo, l’Amministrazione di Marsala ha incontrato i tecnici della RFI per acquisire il cronoprogramma, con lavori che avranno inizio nelle prossime settimane. È stato pertanto effettuato un sopralluogo presenti l’assessore Ivan Gerardi, il vice comandante dei Vigili urbani Salvatore Pocorobba e il geometra del comune Mimmo Parrinello, l’incontro si è tenuto nel punto di accesso del sottopasso, nella via Cairoli. Da qui, tramite una rampa inclinata, si giungerà agli ascensori (due) ed alle scale dotate di canaline portabici. Si tratta infatti di un percorso ciclopedonale che si inquadra nell’obiettivo di migliorare l’integrazione tra la stazione ferroviaria e la città. In tale contesto rientrano, infatti, i lavori per garantire l’accessibilità in stazione delle persone a mobilità ridotta.

Previsto a breve, secondo quanto si apprende da fonti delle Ferrovie, il restauro del prospetto del fabbricato viaggiatori, il rinnovo degli impianti di illuminazione, il rifacimento dei servizi igienici, nonché la rigenerazione di Viale Fazio dove di recente c’è stata la demolizione di un immobile pericolante. Ci saranno inoltre arredi e un look più accogliente. L’Assessorato alla Pianificazione, diretto da Giacomo Tumbarello, aggiunge che proprio in Viale Fazio sarà trasferito il terminal dei bus urbani, con positive ricadute sulla mobilità urbana, tenuto conto che si amplia la possibilità di parcheggio con il pieno utilizzo dell’ex scalo merci ferroviario. Si ricorda inoltre che uno dei terminal della pista ciclabile urbana è proprio all’inizio di viale Fazio dove sono state collocate, ma ancora non in funzione, delle pensiline per parcheggio dei mezzi a due ruote.