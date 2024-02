Modes Spa, per i lavoratori trapanesi trovato accordo di Cassa Integrazione straordinaria

Si conclude con un accordo per l’apertura della Cassa integrazione straordinaria la vertenza della Filcams Cgil e della Fisascat Cisl per i 55 lavoratori del centro logistico della società Modes Spa, licenziati per cessazione dell’attività a Trapani. Dopo mesi di incontri, tra la Filcams Cgil, la Fisascat Cisl e la Società di moda, è stato firmato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l’accordo che pone, dal primo febbraio al prossimo 31 dicembre, le lavoratrici e i lavoratori, 2 quadri, 23 impiegati e 30 operai, tutti ex dipendenti a tempo indeterminato, in cassa integrazione.

“Questo accordo – dice il segretario della Filcams Cgil Giovanni Amato – riduce, seppur in parte, il pesante impatto sociale di una decisione aziendale, che priva il territorio di una realtà imprenditoriale e occupazionale.Ci auguriamo che l’immobile, ex centro logistico di Modes, possa essere utilizzato per altre attività imprenditoriali funzionali allo sviluppo economico e occupazionale del territorio”.