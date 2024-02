Marsala: lavori in Piazza Mameli, la protesta di alcuni consiglieri comunali

Coppola e Orlando: “gravi difficoltà, sia per le attività commerciali che per la viabilità”

I consiglieri comunali Leo Orlando e Flavio Coppola, intervengono dopo un comunicato diffuso dall’ufficio stampa lilibetano sulla riqualificazione di Piazza Mameli. I due esponenti d’opposizione affermano di essere convinti che la piazza necessita di un intervento di riordino considerato l’attuale stato di degrado derivante dagli ultimi anni di incuria. “Oltre un anno fa – affermano i due – su invito del sindaco, abbiamo partecipato ad un incontro nel quale è stato illustrato il progetto di riqualificazione e abbiamo rappresentato le criticità del progetto che, dal periodo della sindacatura di Renzo Carini, ha subito innumerevoli modifiche che di fatto condizioneranno la zona interessata in merito alla viabilità, sia per il flusso veicolare che per il transito pedonale”.

Come si ricorderà il primo progetto di riqualificazione ad opera di Giovanni Bua, all’epoca funzionario comunale, prevedeva una riqualificazione solamente nelle zone oggi adibite alle attività commerciali o al transito pedonale lasciando inalterato il transito veicolare tra le vie Vespri, dei Mille e Sibilla. “Si trattava di un intervento con bassi costi – affermano Orlando e Coppola e che non danneggiava, in alcun modo, le attività esistenti”. Nel corso degli anni le amministrazioni che si sono succedute hanno apportato modifiche al progetto originario che, come da simulazioni effettuate durante l’Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Di Girolamo, hanno evidenziato notevoli disagi alla viabilità e così il progetto veniva accantonato.

“Ora a distanza di qualche anno, l’amministrazione Grillo ha deciso di riproporlo per eseguire i lavori nonostante le perplessità evidenziate da diverse parti oltre che da alcuni consiglieri comunali. Grillo aveva manifestato l’intendimento di coinvolgere la cittadinanza, con una forma partecipativa on-line, per raccogliere eventuali suggerimenti migliorativi. La partecipazione dei cittadini è stata svolta con assoluta scarsa pubblicità e solamente al fine della scelta di alcuni materiali e degli arredi, ma non in merito all’opportunità o meno di procedere con il progetto. Nella seduta del 12/02/24 in commissione Lavori Pubblici abbiamo appreso che l’amministrazione, dopo aver incontrato alcuni portatori di interesse, ha deciso di fare slittare l’inizio dei lavori al periodo settembre/ottobre 2024 per non compromettere la programmazione estiva delle attività. Abbiamo appreso che i lavori dovrebbero avere una durata stimata di circa 240 giorni lavorativi. E’ facile osservare che la durata stimata, con molta probabilità, si protrarrà oltre il periodo indicato di giorni 240, con la conseguenza che verrà compromessa la stagione estiva dell’anno 2025”.

I due consiglieri affermano che sono state loro manifestate le preoccupazioni da parte dei titolari delle attività commerciali presenti nella piazza e nelle zone limitrofe. “Riteniamo concludono – necessario ribadire la nostra assoluta contrarietà al progetto considerato che la realizzazione dello stesso è solo fonte di pregiudizio grave, sia per le attività commerciali interessate e sia per la viabilità, in quanto opera assolutamente non funzionale, ma solamente portatrice di notevoli disagi alla cittadinanza”.