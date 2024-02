Castelvetrano si illumina e pota gli alberi (con la consulenza di un agronomo)

Il Comune di Castelvetrano si sta dotando di alcune iniziative e progetti per migliorare il decoro urbano. Il primo riguarda la manutenzione e sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica, curate dai manutentori della società convenzionata Enel Sole assistiti dal personale della V Direzione dell’Ente comunale. Dopo tantissimi anni, la via Campobello, presenta tutte le lampade accese risultando illuminata nella sua interezza, così come nei giorni scorsi altre zone della Città.

Inoltre sono stati eseguiti i lavori di potatura dei ficus benjamin ad opera del settore Verde Pubblico, sotto la consulenza tecnica di un agronomo, il dottore Francesco Virzì, cosa rara per i comuni trapanesi. Spesso infatti si assiste a potature insensate o errate che non fanno altro che ammalorare piante e alberi.