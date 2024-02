Palermo, due studenti belgi picchiati dopo tentata rapina

PALERMO (ITALPRESS) – Due studenti universitari belgi di vent’anni, in città per il progetto Erasmus, e un loro coetaneo palermitano sono stati accerchiati e aggrediti la notte scorsa a Palermo, per le strade del mercato della Vucciria, da un gruppo di malviventi che avevano provato a rapinarli. Gli aggressori in un primo momento hanno tentato di farsi consegnare i portafogli dai tre ragazzi, che però hanno opposto resistenza. A quel punto il branco ha cominciato a picchiare i malcapitati, sferrando calci e pugni. Dopo le percosse il gruppo di malviventi ha fatto perdere le proprie tracce, mentre le vittime si sono rivolte a una pattuglia dei Carabinieri, raccontando di aver subito un’aggressione. Gli studenti sono stati portati in ospedale per le cure del caso. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei malviventi.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –