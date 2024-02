Marsala Gym Lab nell’élite della ginnastica artistica

L’Asd Marsala Gym Lab inizia la stagione 2024 al meglio: 3 ori e un argento nel Silver e 2 ori nel Campionato di alta specializzazione Gold. A Spadafora, sabato 27 e domenica 28 gennaio, le ginnaste Silver, hanno dato il via alla prima prova del Campionato Regionale a squadre Serie D. Le 4 squadre Silver della Marsala Gym Lab brillano. Le esperte Angi Clara, Bernardone Alessia, Cusenza Miriam, Genovese Sofia e Nizza Viola nel livello LC ottengono la seconda posizione eseguendo ben 12 esercizi senza falli.

Non può fare meglio di così la squadra LA di giovanissime composta da Arceri Greta, Rizzo Federica e Sciacca Rachele che al loro debutto in Federazione ottengono la prima posizione. Oro anche per la squadra LA allieve formata da Fagarazzi Margherita, Licari Sofia, Licari Viola e Rallo Benedetta e per la squadra LA Junior e Senior di Angileri Giorgia, Denaro Alice, Giubaldo Sharon, Lombardo Maria e Marrone Laura. La Marsala Gym Lab prosegue nel suo progetto rivolto all’elite con De Filippi Sofia e Bernardone Asia, uniche ginnaste della Provincia, vincendo la prima tappa del Campionato Regionale Individuale Gold Allieve nelle categorie A1 e A2 tenutosi sabato 3 febbraio al Pala Millennium di Rosolini.