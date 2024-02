Salute mentale, un incontro col Rotary Marsala per parlare di depressione

Nella sala conferenze del Circolo Lilybeo di Marsala si è svolto l’incontro del Rotary Club di Marsala per ascoltare il dottor Lorenzo Messina, past president del Club, primario emerito del reparto di Psichiatria dell’ospedale “Abele Aiello” di Mazara del Vallo, sul tema “Non c’è Salute senza Salute Mentale” nonché membro della “Task Force Salute Mentale” del Distretto 2110 Sicilia Malta del Rotary International. L’incontro è stato fortemente voluto dalla Presidente Francoise Bouix, che, aderendo all’invito del Presidente del Rotary International Gordon Mcinally e del Governatore del Distretto 2110 Goffredo Vaccaro, ha inquadrato l’incontro nel progetto internazionale che ha come obiettivi quello di mettere al centro della attenzione la salute mentale soprattutto nei giovani.

Il dottor Messina ha parlato degli aspetti scientifici, medici e umani della salute mentale, della depressione da cui si può guarire con l’aiuto della medicina e la fiducia nel voler guarire del paziente. “La depressione non deve essere uno stigma, ma bisogna parlarne perchè se si evolve può trasformarsi in suicidio – afferma Messina -. La sua origine è “multicentrica” ovvero dovuta a diverse cause, come ad esempio un lutto, un amore finito, un fidanzamento o un matrimonio fallito, una perdita del proprio ruolo, un crac finanziario o economico, un esame universitario andato male dopo tanto studio rimasto purtroppo infruttuoso”, parlando anche dei sintomi e delle terapie. Nel depresso va scemando il “tono dell’umore”, cioè la voglia di vivere perché si è presi dal senso di fallimento della propria vita, non vive di giorno ma più di notte, è abulico.