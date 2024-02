Droga asse Marsala-Catania, rinvio a giudizio per gli indagati

La Procura di Marsala ha chiesto il rinvio a giudizio di undici persone coinvolte, lo scorso anno, nell’operazione antidroga dei carabinieri Fox, che ha fatto luce su un traffico di cocaina da Catania verso la città lilybetana. Ogni mese a Marsala sarebbero arrivati circa due chili di cocaina.

Sono 14 le persone indagate, di cui sei arrestate. In carcere furono rinchiusi Vincenzo Fabio Licari, Pietro Marino, di Marsala, e Agatino Lorenzo Abate, di Catania. Ai domiciliari, invece,

le marsalesi Giorgia Marino, Giovanna Martino, entrambe in libertà dopo circa due mesi, e il catanese Loris Carmelo Abate. Obbligo di dimora fu disposto per Vittoria Stefania Squillace, Gaspare Maurizio e Vincenzo Andrea Giannone, Francesco Vinci e Giuseppe La Mantia. Altri tre indagati a piede libero.

Il rinvio a giudizio è stato chiesto per Pietro Marino, Agatino Lorenzo Abate, Loris Carmelo Abate, Carlo Frazzitta, Vincenzo Fabio Licari, Gaspare Maurizio Giannone, Vincenzo Andrea Giannone, Giuseppe La Mantia, Francesco Vinci, Riccardo Giacalone e Alberto Giacalone. Nell’ambito della stessa indagine, l’1 giugno del 2023, era scattato il sequestro preventivo di beni mobili e immobili riconducibili a Vincenzo Fabio Licari. Tra i beni ai quali sono stati posti i sigilli, anche il bar vicino l’ospedale di Marsala “Paolo Borsellino”.