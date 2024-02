Intitolata a Gregory Bongiorno sala della sede di Sicindustria-Ance Trapani

TRAPANI (ITALPRESS) – Intitolata alla memoria dell’imprenditore Gregory Bongiorno la Sala conferenze della Sede di Sicindustria e Ance, a Trapani. La cerimonia si è svolta ad un anno esatto dalla prematura scomparsa, nella ricorrenza del suo compleanno. Il Vescovo di Trapani Monsignor Pietro Maria Fragnelli, alla presenza di Silvia Bongiorno, sorella di Gregory e presidente di Agesp spa ha svelato la targa all’ingresso della Sala intitolata al compianto imprenditore. E’ stato proiettato un video in sua memoria con interviste e passaggi salienti della sua vita, in una sala gremita di gente. Tanta la commozione e gli applausi tra i presenti. “Se oggi gli imprenditori della Sicilia hanno una rappresentanza regionale è grazie all’impegno di Gregory – ha dichiarato nel suo intervento Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria, che ha aggiunto – lui ha contribuito molto a ricostruire una rappresentanza con una solidità finanziaria e patrimoniale. Gestiva l’associazione meglio di come gestiva le sue imprese -aggiungendo- oggi siamo tutti Gregory ma non dobbiamo dirlo solamente ai giovani imprenditori ma dobbiamo dirlo ai giovani in generale perchè esempi così ce ne sono pochi”. Presenti anche il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio; Luigi Rizzolo presidente di Sicindustria e i presidenti di Sicindustria e Ance Trapani, Vito Pellegrino e Sandro Catalano.

– Foto: xa3/Italpress –

(ITALPRESS).