Il Riesame annulla i provvedimenti per l’onorevole Safina accusato di corruzione

Il Tribunale del riesame di Palermo ha accolto l’istanza di annullamento presentata dal deputato Dario Safina finito ai domiciliari lo scorso 24 gennaio e poi all’obbligo di dimora nei Comuni di Trapani ed Erice, con le accuse di corruzione, turbativa d’asta e rivelazione di notizie d’ufficio. Il Tribunale del Riesame si è riservato 45 giorni di tempo per depositare le motivazioni della sua decisione. L’onorevole Dario Safina dunque torna libero e avrà così modo di chiarire la sua posizione nelle opportune sedi.

“Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto oggi. Nonostante la vicenda che mi ha riguardato non ho mai perso fiducia nella giustizia e nella magistratura. Sono sempre stato un amministratore onesto e corretto e avrò modo di continuare a dimostrarlo con i fatti, oggi come sempre, nei giorni a venire. Ringrazio i miei avvocati difensori Giuseppe Rando, Salvatore Longo e Debora Ciaramitaro per l’ottimo lavoro svolto in queste difficili ore. Un grazie speciale va a tutti coloro che mi sono stati accanto, a partire dalla mia splendida famiglia”, afferma il deputato trapanese.

Stando così le cose, Safina potrà riprendere la propria attività politica all’Assemblea Regionale Siciliana.