Goleada Trapani al Provinciale contro il Canicattì

Il Trapani 1905 torna al Provinciale per ospitare il Canicattì, dopo il turno infrasettimanale vinto contro il Real Casalnuovo ed è valanga di goal nel match di Campionato di serie D.

I granata sono subito pericolosi e la prima rete arriva già al 10′ con Bollino che con il sinistro sulla sponda di Cocco mette il pallone dietro le spalle di Testagrossa che più volte viene chiamato in causa a bloccare le avanzate dei padroni di casa. Al 34′ arriva il raddoppio con l’assist perfetto di Convitto per Marigosu, che, al volo e di sinistro insacca la rete del 2 a 0. Alla ripresa 3 a 0 al 57′ con un eurogoal di Cocco in semirovesciata. Quando Samake fa il suo ingresso al posto di Cocco fa vedere subito di che pasta è fatto: prima, al 67′, cala il poker da un calcio di punizione, dopo da una traversa di Marigosu, segna di testa il 5 a 0. Le altre due reti granata arrivano al 77′ e all’83’ con Balla in piena forma. Sul finale una rete annullata per fuorigioco al Canicattì. La gara termina 7 a 0 per il Trapani.



Il tabellino di gara

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino (73′ Pipitone), Bolcano, Sabatino (68′ Cristini), Guerriero; Crimi, Palermo; Bollino, Marigosu (82′ Bova), Convitto (55′ Balla); Cocco (61′ Samake). A disposizione: Antonini, Acquadro, Morleo, Kragl. Allenatore: Torrisi.

Canicattì (3-4-3): Testagrossa; Amenta, Raimondi, Loza; Sidibe, Sottile, Giancotti (53′ Salvia), Tedesco; Iezzi (61′ Petrucci), Bonilla, Pussetto. A disposizione: Pietroluongo, Camara, Perez, Frangiamone, Caserta, Garofalo, Avanzato. Allenatore: Pidatella.

Arbitro: Striamo (Pasquini-Iuliano).

Marcatori: 10′ Bollino, 34′ Marigosu, 57′ Cocco, 67′ e 72′ Samake, 77′ e 83′ Balla.

Note: 5050 spettatori. Ammoniti: Bolcano, Sabatino, Loza.