Lavoro e cantieri, la Cgil di Castelvetrano incontra il sindaco

Primo incontro istituzionale per il neo segretario della Camera del lavoro di Castelvetrano Piero Genco che si è confrontato con il sindaco della Città Enzo Alfano sulle politiche del lavoro e dell’occupazione nel territorio. All’incontro, che si è tenuto nel palazzo del Comune, hanno preso parte anche i segretari provinciali della Fillea Cgil Gaspare Giaramita e della Fiom Giuseppe Favara. In particolare, i sindacalisti hanno chiesto di fare il punto sui progetti finanziati con i fondi del PNRR e con i fondi di Agenda Urbana.

“Abbiamo appreso – dice il segretario Genco – che sono diversi i cantieri che stanno per essere aperti mentre altri saranno avviati a breve. Ci auguriamo che ciò si tradurrà in occupazione e sviluppo economico per il settore edile e per il suo indotto”. Tra gli argomenti al centro dell’incontro anche il bilancio di previsione 2023-2025 e il Piano triennale delle opere pubbliche non ancora approvati dal consiglio comunale. “Abbiamo sollecitato – dice Genco – l’approvazione dello strumento finanziario, determinate per la programmazione e per creare nuove opportunità di lavoro per le cittadine e per i cittadini castelvetranesi”. I rappresentanti sindacali hanno, infine, ribadito la propria disponibilità a un ulteriore confronto con l’Amministrazione comunale sui temi del lavoro, dello sviluppo e della legalità.