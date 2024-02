Coppa Italia Pallamano: Erice vince contro Casalgrande Padana

Passaggio del turno per l’Handball Erice, che, nei quarti di finale della Coppa Italia, batte agevolmente Casalgrande Padana con il risultato finale di 30 a 23. Un successo subito messo in discesa da parte delle ericine, detentrici della competizione, grazie ad un ottimo approccio in campo con una buona intensità difensiva e fluidità offensiva. Unico neo l’infortunio di Chana Masson, costretta ad abbandonare il campo sul finire del primo tempo. Domani, l’Handball Erice tornerà nuovamente in campo, per affrontare, a partire dalle 14, la Jomi Salerno. In palio ci sarà l’accesso alla finale della Coppa Italia. Si segnala che prima della partita contro Casalgrande Padana, Chana Masson, Karichma Ekoh e Ramona Manojlovic hanno ritirato i premi del Figh Awards, relativi all’anno solare 2023. Masson è stata eletta miglior portiere, Ekoh miglior giocatrice straniera, Manojlovic migliore italiana in assoluto.

PRIMO TEMPO: Parte bene Erice, grazie ad una difesa attenta e alle reti di Losio e Storozhuk, che consentono di gestire il match sul 5 a 2 (10’). Le reti di Nkou ed Ekoh sono importanti per l’allungo ericino e valgono il vantaggio per 9 a 5 (19’). Erice si spinge avanti con decisione nel risultato, ma deve fare a meno dell’infortunata Masson, che ha chiuso anzitempo l’incontro. La prima frazione di gioco termina quindi sul punteggio di 16 a 8.

SECONDO TEMPO: Casalgrande prova a reagire, ma Manojlovic e Losio fissano il punteggio sul 21 a 13 (40’). La gestione della partita è tutta nelle mani di Erice, con i ritmi di gioco che si abbassano notevolmente, mentre le reti di Pugliara portano il punteggio sul 25 a 17 (50’). La gara poi termina con la vittoria di Erice grazie al risultato finale di 30 a 23.

Tabellino di gara

Ac Life Style Erice vs Casalgrande Padana 30-23

Parziali: (16-8; 30-23).

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei, Tarbuch 4, Losio 4, Basolu 1, Cozzi, Pugliara 3, Manojlovic 4, Farisé 1, Benincasa, Iacovello (p), Nkou 5, Storozhuk 6, Ekoh 2, Ramazzotti (p).

Allenatore: Nikola Manojlovic.

Casalgrande Padana: Ferrari (p), Franco 3, Iyamu 9, Furlanetto 5, Bordon (p) 1, Apostol, Artoni S. 1, Rondoni, Bonacini, Rossi 1, Orlandi 1, Giovannini, Marquez 2, Mattioli, Lusetti.

Allenatore: Marco Agazzani.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone.