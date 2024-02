Marsala: “Alcune vie limitrofe alla via Roma al buio da giorni”

Ancora buio nelle strade marsalesi. Questa volta le lamentele arrivano da alcune vie limitrofe alla centralissima via Roma, come le vie Solferino e Stefano Bilardello. “Le strade sono al buio dalla scorsa settimana, non si vede nulla e per di più il manto potrebbe essere pericoloso senza illuminazione pubblica, principalmente per i pedoni – ci dicono -. Abbiamo chiamato più volte il Comune che ci ha fornito i numeri di un ufficio e di due dirigenti competenti in materia, ma in questi numeri non risponde nessuno. A chi ci dobbiamo rivolgere per l’ennesimo disservizio?”.