Madonna della Cava: i bimbi marsalesi di Ancilla Domini sfilano con uno stendardo fatto a mano

A distanza di tempo dei festeggiamenti per la Madona della Cava, i cittadini ancora divulgano l’amore per la patrona della Città di Marsala, che deve alimentarsi e diffondersi sempre di più, non solo durante la processione ma nella preghiera quotidiana, quella spontanea che viene dal cuore.

Molti bambini hanno rivolto un omaggio alla Patrona, in particolare modo a spiccare sono stati i bambini appartenuti al gruppo Ancilla Domini, rappresentati da uno stendardo innovativo, di colore azzurro cielo e pieno di tante rose azzurre, una realizzazione artigianale, originale, fatta da due cittadini marsalesi, Rosanna Cosenza e il professore Salvatore Casano.