Anche a Marsala prende il via il “Tribunale Online” per alcuni procedimenti

Dal 1° marzo al Tribunale di Marsala, prenderà il via la sperimentazione dell’iniziativa “Tribunale Online”, in attuazione dell’articolo 36 del decreto legge del 24 febbraio 2023, che consentirà al cittadino di trasmettere telematicamente presso gli uffici giudiziari le istanze. Ciò nei soli procedimenti di volontaria giurisdizione dove è consentito non avvalersi del patrocinio di un avvocato difensore.

L’utente potrà quindi depositare online istanze e ricorsi nei procedimenti di amministrazione di sostegno, eredità giacente e nomina del curatore, autorizzazione a compiere atti di straordinaria amministrazione in favore di minori o di incapaci, autorizzazione al rilascio di un documento valido per l’espatrio.

Il portale del Tribunale online sarà raggiungibile all’indirizzo https://smart.giustizia.it/