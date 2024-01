All’Impero di Marsala arrivano ‘Stanlio e Ollio’. VIDEO

Tutta la magia e la comicità dell’arte senza tempo di Stanlio e Ollio rivivranno sul palcoscenico del teatro Impero di Marsala domenica 29 gennaio alle ore 18.00 nello spettacolo dal titolo: “Stanlio e Ollio – Una commedia musicale senza cervello”. A far rivivere i personaggi rimasti indelebili nella memoria di ognuno di noi saranno: Claudio Insegno e Federico Perrotta. Si tratta del terzo appuntamento con la XVI Rassegna “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” – organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala.

GUARDA IL VIDEO:

Oltre a Claudio Insegno – interprete e regista della commedia – e a Federico Perrotta si esibiranno: Valentina Olla, Sabrina Pellegrino, Franco Mannella, Giacomo Rasetti, Federica De Riggi. “Stan Laurel e Oliver Hardy non erano semplicemente attori comici, ma sono gli inventori della risata – spiega Claudio Insegno –. È dal 1921 che ci hanno abituati a ridere con le loro facce, le loro cadute, le loro torte in faccia”.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche on line su liveticket.it Partner della rassegna, itacanotizie.it e Marsala C’è.