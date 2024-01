Tante, troppe guerre nel mondo. Proprio mentre scriviamo. Più di 4.360 persone, tra combattenti e civili, sono state uccise nella guerra civile in Siria nel 2023. Nella guerra tra Russia e Ucraina, sono stati circa 47mila i soli soldati deceduti dal febbraio 2022 al 31 maggio 2023. Sono oltre 18.500 le persone palestinesi uccise dai bombardamenti a tappeto nella sanguinosa battaglia tra Israele e Hamas. In Ecuador è odore di guerra civile con le grandi bande armate dei narcotrafficanti. Per non parlare di quello che accade ogni giorno in Messico o in Africa, in Asia e in altre zone del Medio Oriente.

Informarsi al giorno d’oggi è veramente difficile perchè, quello che si recrimina alla stampa italiana è di parlare troppo poco di politica e cronaca estera. Eppure a ben vedere si continua a parlare di una “Missione sul Mar Rosso” che non si capisce bene che mire abbia, di guerra tra Russia e Ucraina che non accenna a fermarsi, di uomini armati che assalgono un ospedale in Ecuador, dei tanti desaparecidos ai confini tra Messico e USA.

Mentre ci preoccupiamo per le nostre quotidianità, di una ciclabile malfunzionante, della viabilità caotica, di servizi – non che siano meno importanti – qualcuno nel mondo soffre la fame, perde un figlio, viene mutilato, per potere e denaro. Ma, lo ripeto, sono pochi i giornali e i quotidiani che ne parlano nelle loro prime pagine. Eppure, oltre le vicende che ci riguardano da vicino come italiani, bisognerebbe tenere sempre aperta una finestra sul mondo, perchè da questa filtrano molte cose che ci governano al fine di comprendere meglio dove siamo diretti e dove ci troviamo.