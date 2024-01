Al Teatro Ariston di Trapani in scena Edoardo Leo con “Ti racconto una storia…”

Grande attesa per il secondo appuntamento della rassegna teatrale “Si va in scena”. Mercoledì, 24 gennaio 2024, a salire sul palco del Cine Teatro Ariston sarà Edoardo Leo, uno degli attori italiani più interessanti e versatili della sua generazione, che porterà in scena “Ti racconto una storia”: letture semiserie e tragicomiche, un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi.

Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta, in base allo spazio e all’occasione.

“Ti racconto una storia” – di cui Edoardo Leo è autore, regista e attore – è uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco, Benni, Piccolo…), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 ed è già sold out da diverse settimane.

I prossimi appuntamenti della rassegna, entrambi nel mese di Febbraio, vedranno protagonisti Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio in “Plaza Suite” (12 febbraio recupero data dicembre) e I Sansoni (22 Febbraio).

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston e dei cinema Royal e Diana.

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani. App 18 e Carta Docente solo online.

INFORMAZIONI

ariston@cineteatrotrapani.it

Tel:0923/21659 – 0923/29221 attivi dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308

Sito Web: www.cineteatrotrapani.it

Fb e Instagram: Cineteatrotrapani