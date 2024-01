Il marsalese Gabriele Casano campione regionale nella categoria Promesse Pony

Il giovanissimo marsalese Gabriele Casano in sella a Petite Etoile, si è aggiudicato il Campionato regionale invernale di salto ad ostacoli nella categoria Promesse Pony altezza 90 cm, disputato nelle giornate del 20 e 21 gennaio presso gli impianti di Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo. Il 12enne marsalese è arrivato al successo grazie alle ottime performance ottenute nelle due giornate di gara che hanno consentito al cavaliere, tesserato presso l’Equitazione Club Marsala, di ottenere il gradino più alto del podio grazie al primo posto ottenuto nella giornata di sabato ed il secondo nella giornata di domenica, entrambi conclusi con percorsi netti.





Buoni risultati anche per gli altri allievi dell’istruttore Tommaso Favata: Antonio Zerilli in sella a Pakita ha conquistato il quarto posto assoluto nella categoria criterium brevetto senior altezza 90 cm; Sofia Licari su Goodbye Du By si è classificata ottava assoluta nella categoria criterium brevetto junior altezza 90 cm, grazie ad un secondo posto ottenuto nella seconda giornata di gare ed infine Dario Favata su Ramone Daudaie che si è piazzato al settimo posto assoluto nella categoria criterium 1° grado senior.