La Polizia Municipale di Marsala ordina l’installazione di segnali turistici

Il Comando della Polizia Municipale di Marsala diretto da Vincenzo Menfi ha diramato un’ordinanza nella quale si specifica che, essendo la Città a vocazione turistica, è necessaria l’installazione di alcuni segnali di cartellonistica propriamente turistica, per l’appunto. E’ necessario, specifica il dirigente, visto che “… il territorio è attualmente carente e non consente di fornire adeguate informazioni ai visitatori. Il Comando ha eseguito un monitoraggio dei luoghi che necessitano di un potenziamento di segnali turistici ma anche quelli relativi ad enti erogatori di servizi essenziali quali il Comune e l’ospedale ‘Paolo Borsellino’”.

Saranno 33 i luoghi che sono stati individuati per l’installazione dei segnali turistici. Uno verrà installato nella zona di via Sebastiano Lipari, traversa che collega la via Mazara al Lungomare, per indicare il Porticciolo turistico, il centro città e il Municipio; nella zona del Porto, nei pressi della via Mario Nuccio e di Piazza Piemonte e Lombardo è richiesta una segnaletica riguardante gli imbarchi; vi saranno anche due segnaletiche nei pressi del Museo Archeologico e nella Chiesa di San Giovanni al Boeo e poco più avanti in viale Isonzo.

In Piazza Caprera bisognerà installare un cartello che, per chi giunge da Corso Calatafimi, avrà indicata la direzione da prendere per la zona dell’ospedale. In Corso Gramsci sarà invece necessaria una cartellonistica indicante la zona della Riserva dello Stagnone e dell’isola di Mozia in particolare. In via Trapani, all’altezza dell’immissione sullo Scorrimento Veloce, sarà collocata un’indicazione per il ‘Paolo Borsellino’ di Marsala.

Nell’intersezione tra la via Trapani e la SP 21, si rende importante la segnaletica per gli Imbarcaderi di Mozia, per gli stabilimenti balneari della zona Nord e per lo Stagnone relativa alle manifestazioni legate al Kitesurf; analoga iniziativa verrà intrapresa per la rotonda Sappusi-via del Fante con indicazione Nord per gli stessi luoghi. Nella via Dante Alighieri (ex Circonvallazione), verrà installata – sempre secondo le richieste dei Vigili urbani – una segnaletica che da un lato indicherà la zona archeologica del Boeo e il Museo degli Arazzi (si trova in pieno centro, doveva già da anni trasferirsi nell’ex Chiesa dei Gesuiti ma di quel progetto non si sa più nulla); alternativamente il medesimo segnale verrà installato per raggiungere l’ospedale.

I segnali indicanti la direzione degli stabilimenti balneari della zona Sud verrà collocata in contrada Cuore di Gesù, in contrada Bambina e a Ponte Fiumarella. Per consultare tutto l’elenco delle installazioni previste, è possibile leggere l’ordinanza n. 22 del 20/01/2024 sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Marsala. Provvedimento trasmesso all’Ufficio Tecnico e avverso il quale, come previsto dalla legge, i cittadini interessati potranno presentare eventuale ricorso entro 60 giorni.