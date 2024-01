Giovani di Sicindustria entrano all’Itet “Garibaldi” di Marsala

Ha preso il via il progetto “Idee in azione”, nato dalla sinergia tra il Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani e Junior Achievement Italia (brevemente JA Italia), un’organizzazione che si occupa dell’educazione imprenditoriale con l’obiettivo di introdurre le nuove generazioni alla cultura d’impresa.

Al progetto ha aderito l’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “G. Garibaldi” di Marsala che, grazie alla dirigente Loana Giacalone, ha dato il via all’iniziativa. Il corso, di 30 ore, coinvolge le classi IV C e IV E Indirizzo SistemiInformativi Aziendali e si articola in due fasi, la prima dedicata alla formazione teorica, al fine di fornire competenze per lo sviluppo di un piano imprenditoriale, la seconda dedicata alla formazione pratica, in cui le classi che rappresentano dei “teamimprenditoriali” avranno l’opportunità di sperimentare e sviluppare una propria idea innovativa e concreta di start-up.

In questo percorso gli alunni sono accompagnati dai docenti Antonella Milazzo e Leonardo Di Giovanni, coadiuvati dal Gruppo Giovani Imprenditori di Trapani. “L’iniziativa mette al centro i giovani – spiega il presidente Vincenzo Mucaria – al fine di farconoscere agli studenti le realtà imprenditoriali del territorio e far emergere potenzialitànascoste o ancora non espresse. Un conto è avere un’idea, un altro è avere a disposizionestrumentiecompetenzeper realizzarla”. Soddisfazione è stata espressa dai Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani, VincenzoMucaria,Marco Catalano, Pierfilippo Marchello e Antonio Alagna, i quali, hanno avuto modo di mettere a disposizione le conoscenze ma, soprattutto, la propria esperienza di imprenditori che i giovani studenti hanno colto ed apprezzato con vivace interesse.