PD provincia di Trapani sul Femminicidio: “Ottima la partecipazione”

“Una grande partecipazione domenica mattina ad Alcamo per l’assemblea provinciale del Partito Democratico sul femminicidio e la violenza di genere. Un tema complesso che necessita non solo di strumenti legislativi, ma soprattutto di un cambio culturale che parte proprio dall’affrontarlo insieme e non relegarlo ad una discussione tra donne”. E’ quanto affermato da una nota del gruppo dirigente dei democratici della provincia di Trapani.

“Un momento di confronto importante che ha visto la partecipazione di tante associazioni e operatori del settore che hanno accolto l’invito del Pd. Esprimiamo soddisfazione – dichiarano il Segretario provinciale Domenico Venuti e la Presidente dell’Assemblea Valentina Villabuona, per la riuscita di un’assemblea che ha certamente stravolto i rituali di partito ma che ci ha consentito di aprire le porte del Pd alla società per un momento di ascolto che riteniamo fondamentale. Il PD esce certamente arricchito da questo confronto che ha creato una buona sinergia con gli operatori del settore che hanno avuto la possibilità di fornire anche spunti per l’azione parlamentare.

Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno dato un contributo al dibattito, le associazioni presenti e quanti, pur non essendo iscritti al PD, hanno partecipato alla nostra assemblea. L’assemblea provinciale ha tracciato la strada di un partito proiettato sui temi e nei territori e che intende mettere sempre di più in secondo piano le questioni interne, è questa la comunità che intendiamo continuare a costruire. Consapevoli che un tema così importante non può esaurirsi in un assemblea, continueremo il dialogo con le associazioni e promuoveremo un confronto anche con le altre forze politiche e sindacali perché è essenziale non far calare l’attenzione e discuterne soltanto quando avvengono fatti eclatanti”.