Basket: Lentini non può giocare, l’Alcamo offre vitto e alloggio

I valori dello sport sopra ogni cosa. Questo ha mosso le giovani giocatrici di basket alcamesi che hanno deciso di offrire vitto e alloggio presso le proprie famiglie alle colleghe di Lentini pur di giocare.

Nel torneo regionale di Basket in cui si trovano a sfidarsi, la Basket Lions di Lentini avrebbe dovuto giocare in trasferta contro la Golfobasket di Alcamo ma le colleghe hanno inizialmente pensato di raggiungere l’altra parte della Sicilia pur di giocare. Un allagamento però, ha messo fuori uso la palestra di Scordia, dove si allena il Lions e il match non si è più giocato. Per questo la società lentinese ha subito anche una multa di 800 euro.

Allora si è pensato bene di rigiocare la partita ad Alcamo il prossimo 2 e 3 marzo ma il Lions avrebbe dovuto affrontare i costi della trasferta. Ecco che le famiglie alcamesi che hanno deciso di ospitare le avversarie nelle proprie abitazioni mentre la Golfobasket ha chiesto alla giustizia sportiva di annullare la sanzione all’altra società.