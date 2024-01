La GesanCom Marsala Volley ha vinto a Catania balzando in testa alla classifica della B1

Vittoria e primo posto in classifica sono il risultato della trasferta in terra etnea, nella tredicesima ed ultima giornata del girone di andata, per la GesanCom Marsala Volley. Un 1-3 con i parziali 25/18, 29/31, 20/25 e 18/25 che le ragazze di Coach Ciccio Campisi hanno conquistato al Pala Abramo di Catania contro la Hub Ambiente Teams Volley grazie ad un’ottima prova caratteriale che le ha viste recuperare allo svantaggio iniziale vincendo i tre set successivi grazie al sacrificio ed alla concentrazione che hanno contraddistinto le lilibetane in questa difficile sfida.