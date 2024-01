Dopo le presentazioni nelle diverse città italiane, Cateno De Luca torna in Sicilia per la presentazione di “Non tutto è successo”, edito da Piemme –gruppo Mondadori- con la prefazione di Catena Fiorello e la postfazione di Red Ronnie.

L’appuntamento, organizzato da La Casa del Musicista A.P.S. in collaborazione con il Bookstore Mondadori di Marsala, è a Marsala il 25 gennaio 2023 alle ore 19:00 presso i locali dell’Ente Mostra Nazionale di Pittura, in Piazza del Carmine.



Un libro, quello del sindaco di Taormina e fondatore di Sud chiama Nord, dove nulla è scontato, dove il successo di oggi è frutto del duro lavoro, di interruzioni e ripartenze. Il libro offre uno spaccato sulla vita e il percorso dell’autore, non tralasciando la sua esperienza politica e personale nella sua complessa semplicità.

Nella stessa giornata, giovedì 25 gennaio, Cateno De Luca alle 17 incontrerà a Petrosino, presso il centro Polivalente, gli operatori del comparto agricolo della zona assieme alla deputazione del suo movimento politico.