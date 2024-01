Serie D: Trapani-Castrovillari termina 3 a 1

Turno infrasettimanale, con il Trapani che ha ospitato al Provinciale il Castrovillari per la prima gara tra le mura amiche del 2024 nel Campionato di serie D. Un ritorno in campo per i granata, dopo la giornata di riposo osservata domenica, come da calendario previsto. Da notare come al 13′, il tifo organizzato assente al Provinciale, espone lo striscione in Curva “Colpevoli di amare Trapani”.



Il Castrovillari subito in partita con Khoris ma poi è il granata Samake che di testa sfiora il palo. La rete per il Trapani arriva al 23′ grazie a un fortunato cross di Sartore dalla sinistra, sponda di Samake, con la rete di Marigosu. Da qui in poi sono tante le occasioni da goal ghiotte per i padroni di casa fino al 42′ con Bollino che recupera palla e lancia Samake in rete.

Nel secondo tempo al primo minuto è subito 3 a 1 per il Trapani con un gran mancino di Bollino dall’area di rigore. Il Castrovillari si porta sull’1 a 3 al 68′ con Cosenza che ha messo a segno il calcio di punizione da 40 metri, sorprendendo Ujkaj. Sarà sempre Cosenza che al 90′ si rende pericoloso nell’area del dischetto.

Tabellino di gara

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero; Palermo, Crimi; Bollino (60′ Balla), Marigosu (78′ Kragl), Sartore (81′ Acquadro); Samake. A disposizione: Antonini, Cristini, Cocco, Morleo, Ba, Pipitone. All.: Torrisi.

Castrovillari (3-5-2): Patitucci; Abbenante, Cosenza, Aceto; Anzillotta (79′ Novello), Atteo, Izco (58′ Cannino), Conti (52′ Candilio), Visciglia (71′ Scognamiglio); Palma, Khoris. A disposizione: Rugna, Figliuzzi, Jawara, D’Amore, Monaco. All.: Tricarico.

Arbitro: Velocci (Sadikaj-Martone).

Marcatori: 23′ Marigosu, 42′ Samake, 46′ Bollino, 68′ Cosenza.

Note: 4194 spettatori. Ammoniti: Palma, Cosenza, Samake, Bolcano, Abbenante, Pino.