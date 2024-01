Tennistavolo marsalese: la “Lecocq” sfiderà Molfetta il 21 gennaio

Inizia il girone di ritorno del Campionato serie B1 di Tennistavolo e la “Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala” giocherà il turno casalingo della prima giornata contro il Circolo TT Molfetta. Considerando che la classifica non arride ai lilybetani, che hanno conquistato soltanto una vittoria dall’inizio del torneo, il match di domenica 21 gennaio sarà una prova importantissima per il Team di Coach Claudio Amato che dovrà cercare di imporsi nel risultato per conquistare punti classifica ai fini del raggiungimento della salvezza.

Come per tutti i match di questa serie cadetta, anche quello contro i pugliesi sarà un match difficile, da giocare contro una diretta concorrente per la permanenza nella categoria. Nel confronto dell’andata, in terra barese, capitan Titone e compagni sfiorarono il successo perdendo per 5-4. Una sfida che vide partire in svantaggio la “Germaine Lecocq” nelle prime due partite per andare in vantaggio dopo le belle prove di Edoardo Gonzalez ed Alessandro Amato, ma che dovrà arrendersi negli ultimi due match per le sconfitte di Alessandro Guttuso ed Alessandro Amato.

Servirà tenere alta la concentrazione sfruttando il turno casalingo per avere ragione degli avversari in quella che sarà la prima di sette finali che la Germaine Lecocq affronterà fino al termine della stagione regolare. Quindi appuntamento a domenica 21 gennaio 2024 presso la palestra dell’Istituto Professionale Cosentino di Via del Fante a Marsala dove, alle ore 10:30, inizieranno le ostilità sportive. Sarà eventualmente possibile seguire la diretta del match sulla pagina facebook “Asd Germaine Lecocq Marsala”.