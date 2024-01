Marsala celebra la Madonna della Cava, Don Giuseppe Inglese: “Santuario oasi di pace”

Il 19 gennaio Marsala, come da tradizione, celebra la sua Patrona, la Madonna della Cava, protettrice anche del Corpo della Polizia Municipale. In questa giornata le celebrazioni eucaristiche si terranno alle ore 7, 8, 10, 11 e 12 con confessioni e riconciliazioni al termine delle sante messe. Nel pomeriggio, alle 15.30, è prevista l’uscita dal Santuario del Simulacro della Madonna della Cava che attraverserà in processione le principali vie del centro storico per giungere fino in Chiesa Madre dove alle 18 si terrà la celebrazione con il Vescovo Angelo Giurdanella che officerà assieme a tutti i sacerdoti alla presenza delle autorità civili e militari.

Di sera, alle ore 21, un concerto a Maria verrà rappresentato sul palco del Teatro Impero con un gruppo di giovani artisti che intoneranno canti per la Madonna.

“La festività della Madonna della Cava è un connubio di storia, cultura e tradizione che identifica il territorio e la comunità marsalese nella sua vicinanza alla tenerezza che simboleggia Maria – ci dice il parroco del Santuario della Cava, Don Giuseppe Inglese che si appresta ad accogliere numerosi fedeli e visitatori nei giorni delle celebrazioni -. 505 anni fa fu scoperta nella cava di via XIX Luglio la statua della Madonna che pochi anni prima apparve in sogno all’Agostiniano Scalzo Padre Leonardo Savina, dicendogli di scavare nel pozzo della grotta; padre Savina fece scavare per 4 anni fino a quando non crollò una parete e comparve la statua della Madonna con la corona – ci ricorda Don Inglese -. Nei secoli la Madonna della Cava si è rivelata alla Città di Marsala come patrona e donna che ha saputo essere dolce, accogliente e consolatrice”.

Il luogo è diventato così nel tempo – e dopo i terremoti del 1693 e del 1726 – uno dei punti più antichi del Cristianesimo dove i marsalesi hanno da sempre invocato e implorato la madre di Dio.

“Per i marsalesi – ci dice il parroco – la Madonna della Cava è un punto di riferimento materno e quando la madre chiama, la Città tutta risponde, qui troverà sempre un’oasi di pace. La Madonna che giorno 19 gennaio passerà tra le vie del centro si chinerà su di noi e guarderà le nostre ferite sociali”.

Per Don Giuseppe Inglese la Festività è un evento che aggrega la comunità lilybetana. Ma il Santuario è un posto anche da valorizzare e riscoprire: “Nasconde ancora oggi tesori nascosti, ad esempio 5 anni fa un gruppo di speleologi scoprì un affresco, quello della Madonna dell’Acqua” afferma il prete che definisce Maria anche una donna ‘moderna’: “In un mondo sempre più Social, dove regnano gli influencer che diffondono messaggi effimeri – conclude Don Giuseppe Inglese -, i giovani dovrebbero riscoprire la figura di Maria che insegna ad affrontare con coraggio le sfide del nostro tempo e l’essenza dell’amare, che è di carne, non di plastica”.