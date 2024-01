“Mais Rosso”, a Marsala il libro di Forgione sui narcos in Messico

“Mais Rosso – viaggio in Messico tra narcos, farfalle e indios ribelli” (Zolfo Editore) è il libro di Francesco Forgione, sindaco delle Egadi, che sarà presentato questo pomeriggio alle ore 18, presso la sede dell’Associazione “Finestre sul Mondo”, in via Sibilla n. 36 a Marsala.

Mais Rosso è un viaggio reale nel Messico della guerra sucia dello stato corrotto e in quella infinita dei cartelli del narcotraffico. Francesco Forgione negli anni ha incontrato ministri, magistrati, poliziotti. Ha conosciuto i familiari dei desaparecidos. Ha ascoltato la voce dei preti di strada e della gente delle comunità indigene che resistono, degli attivisti per i diritti umani e dei giornalisti che mettono a rischio la propria vita. Ha raccolto le storie delle vittime innocenti. Dialogheranno con l’autore, il giornalista Giacomo Di Girolamo e Salvatore Inguì, responsabile provinciale di Libera.