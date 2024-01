A Marsala giornata di Rugby Under 16 contro il Ragusa

Splendida giornata di rugby vissuta domenica a Marsala. Il Club Fenici del Rugby, che partecipa con una selezione Under 16 di atleti di Marsala, Trapani e Palermo, è sceso in campo con il Ragusa Rugby Union. Un’altra vittoria che ribadisce l’imbattibilità casalinga e come dichiarato dal tecnico Moreno Debiasi “… frutto di un bellissimo primo tempo, giocato da una squadra consapevole delle proprie potenzialità”.

Otto sono state le mete realizzate, alcune finalizzate al termine di azioni ben avviate e che hanno entusiasmato il pubblico. Una menzione speciale per il metaman Naccari autore di ben 4 marcature, Sciarabba che continua a crescere e stupire in touche con percentuali di conquista eccezionali e Sangiorgio pilastro della mischia. Un plauso va tributato al Ragusa che, insieme allo staff, hanno dimostrato spirito rugbistico dentro e fuori il campo da gioco (compresa la pulizia degli spogliatoi).

Prossimo appuntamento sabato 20 gennaio allo Stadio Municipale di Marsala alle ore 14.30.