Marsala: anche via Diaz al buio da oltre una settimana

Una serie di segnalazioni ci arrivano da ogni versante della Città di Marsala dagli abitanti, soprattutto per quanto riguarda le strade al buio. A lamentare l’assenza di illuminazione pubblica questa volta sono gli abitanti di via Armando Diaz e di Piazza San Francesco (ex Ospedale San Biagio) dove da almeno una settimana non c’è luce in strada.

“Visto che nessuno passa da questa strada, racconto io cosa succede, visto che ci abito – ci ha raccontato un cittadino-lettore -. Per ritirarci a casa dobbiamo accendere la torcia del telefono”. Per di più come si può scorgere dalla foto, il manto stradale è sconnesso e facilmente ci si può fare del male.