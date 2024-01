La Sma inserita tra le malattie oggetto di screening, battaglia di Italia Viva

“Oggi è una bella giornata, il Ministro Orazio Schillaci firmerà il

decreto per inviare alle commissioni parlamentari il tema dell’inserimento della Sma, atrofia muscolare spinale, fra le malattie rare oggetto di screening neonatale esteso. È una battaglia che abbiamo condotto con grande sensibilità, grazie alla parlamentare Lisa Noja. Un passo avanti importante per la sanità, famiglie e associazioni non saranno più sole in questo percorso. Un impegno che Italia Viva ha portato avanti, raggiungendo l’obiettivo”. Così afferma Rossana Titone per il Comitato Nazionale Italia Viva.