Battuta d’arresto per il Marsala Calcio che veniva da una serie di vittorie consecutive nel Campionato di Promozione Girone A. Allo Stadio “Di Marco” di Cammarata, gli azzurri vanno sotto di una rete contro la locale Kamarat.

La rete è stata messa a segno da Bamba al 15′ del primo tempo.

Il Marsala si trova in classifica a 24 punti, proprio sotto c’è il Kamarat a 21. A 25 punti si trova il Gemini che è la squadra adesso da acciuffare per puntare in alto.