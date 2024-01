Marsala Futsal torna da Gela con tre punti, 100ª rete per Tendero

La prima gara del girone H di ritorno, la 12ª del Campionato di serie B Calcio a 5, si apre con una vittoria per il Marsala Futsal 2012 sul campo del Città di Gela. Al PalaLivatino termina 2 a 4 per gli azzurri di Mister Giacalone.

Jorge Tendero

Primo tempo_ Lo stesso coach nel pre-gara aveva dichiarato che non bisognava abbassare la guardia neppure contro una squadra ultima in classifica come il Gela, che in casa avrebbe comunque beneficiato del proprio pubblico e di quella carica in più per racimolare punti. E così è stato nella prima parte del gioco.

Il match sembra sbloccarsi al 7’ quando per un fallo degli ospiti, i padroni di casa rimediano un rigore che con gran prontezza viene parato da Giovanni Buffa. Il Marsala sembra dare testa agli avversari e al 17’ segna l’1 a 0 con una rete di Gabriele Pellegrino su assist di Jorge Tendero dopo una micidiale ripartenza. Due minuti dopo però, il Gela riesce ad entrare in rete per ben due volte con Di Bartolo su deviazione e con De Souza su tiro libero. Il primo tempo termina 2 a 1 per i biancoazzurri.

Secondo tempo_ Come per la gara precedente contro il Barcellona, il Marsala Futsal non si lascia intimorire facilmente e con carattere il capocannoniere spagnolo racimola il pareggio al 7’ su un altro tiro libero. Al 14’ minuto nuovo goal azzurro questa volta grazie a Gabriele Foderà che batte il portiere gelese sfruttando ancora una volta un assist del generoso Tendero. E’ 2 a 3.

Da qui in poi saranno gli azzurri a chiudere la partita a proprio favore con Vito Pizzo al 16’ su tiro libero. Partita difatti molto fallosa e ricca di ammonizioni, ben otto, quattro per parte, con l’espulsione di un giocatore del Gela e di un suo dirigente (un altro è stato ammonito).

Jorge Tendero ha messo a segno con la rete odierna, il goal numero 100 in maglia azzurra.

Tabellino di gara

Marsala Futsal 2012: Edoardo Pacioni, Giovanni Buffa, Francesco De Luca, Nicolas Valenti, Gabriele Fodera, Alberto Taormina, Gabriele Pellegrino, Alessandro Patti, Christian Pierro, Vito Pizzo, Pietro Bonafede, Jorge Tendero. All. Vincenzo Giacalone

Marcatori: Pellegrino (17’ p.t.), Di Bartolo (19’ p.t.), De Souza (19’ p.t.), Tendero (7’ s.t.), Foderà (14’ s.t.), Pizzo (16’ s.t.).

Ammoniti: n. 3, n. 7, n. 8 – CG; n. 25, n. 7, n. 4, n. 19 MF2012

Espulsioni: n. 7 CG

Arbitri: Matheus Bernardino, Letizia Puzzonia, Nicolò Leanza (crono).

Note: ammonito dirigente del Città di Gela; espulso un dirigente del Città di Gela