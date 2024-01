La GesanCom Marsala Volley torna in campo e vince

Primo match del 2024 e prima vittoria per la GesanCom Marsala Volley che batte 3-0 le pugliesi della Zero5 Castellana Grotte grazie ai parziali 25/12, 27/25 e 25/22. Tre importanti punti classifica per le marsalesi di coach Ciccio Campisi che così, superano Altino in classifica, ma soprattutto, attendono il confronto domenicale fra le due battistrada Energy Catania ed Amando Volley per adesso superate, in questo sabato sportivo, di un punto dalle biancoazzurre lilybetane.

Starting six Marsala con la diagonale Grippo/Varaldo, le centrali Galiero e Caserta e le schiacciatrici Gasparroni e Silotto, libero Norgini. Per Castellana Grotte coach Massimiliano Ciliberti schiera Foresi in regia, Sangoi opposto, Salamida e Gogna al centro, Giombini e Bondarenko di banda, libero Recchia.

Pronti via e dopo i primi scambi si comprende da subito che Marsala vuole primeggiare sbagliando davvero poco al contrario delle avversarie, anzi sfruttando la buona vena realizzativa dell’attacco si porterà prima sull’8/6 poi sul 16/9, ipotecando con la costanza e la concentrazione il primo parziale che terminerà sul 25/12. Sembra un assolo della GesanCom Marsala Volley che nel secondo set si porta subito sul 8/3 mantenendo il vantaggio di 5/6 lunghezze fino al 20/14 quando le avversarie spingendo sull’accelleratore le raggiungeranno sul finale, prima pareggiando 24/24 e poi superandole sul 24/25, ma tre punti consecutivi del Marsala Volley, tra cui due aces di capitan Varaldo, consentiranno la vittoria del secondo parziale per 27/25.

La paura del secondo set renderà il terzo parziale quasi una fotocopia del precedente con capitan Varaldo e compagne in vantaggio di qualche lunghezza e le avversarie a cercare di recuperarle. Ne uscirà un 8/4 prima ed un 16/12 poi, per andare verso la fine del set sul 21/19 prima e sul 23/21 poi. Anche questo è un set thriller, la Zero5 se la gioca palla su palla e vende cara la pelle, ma la GesanCom è concentrata tanto quanto basta per chiudere a proprio vantaggio il set sul 25/22 e la partita per 3-0.

“Era la prima partita dopo la lunga sosta natalizia e non potevo chiedere di più – dichiara nel post partita Coach Campisi – ci sono stati diverse disattenzioni che dovremo correggere, ma la conquista dei tre punti è di fondamentale importanza per il nostro proseguo di campionato”.

“Sono contenta per la prestazione della squadra – dichiara la capitana Barbara Varaldo – dopo le vacanze trovare le giuste motivazioni non è mai facile. Abbiamo giocato contro un avversario il cui valore non rispecchia la classifica che occupa. Adesso testa alla trasferta di Catania senza guardare le altre sfide di giornata”.

Tabellino di gara

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 16, Grippo 4, Galiero 9, Silotto 8, Gasparroni 11, Caserta 6, Norgini (L), Modena 0, Bergese ne, Morciano ne, Sturniolo ne. Allenatore: Francesco Campisi.

Zer05 Castellana Grotte: Foresi 2, Sangoi 14, Giombini 4, Bondarenko 13, Salamida 3, Gogna 6, Recchia (L), Belloni 0, Rizza ne, Fino ne. Allenatore: Massimiliano Ciliberti.

Note Battuta (punti/errori): Marsala 8/9, Castellana 6/7 – Muri punto: Marsala 6, Castellana 4 – Ricezione: Marsala 60%, Castellana 34%.

Arbitri: Sig.ra Martina Rossino di Ragusa e Sig.ra Annalisa Martorino di Siracusa.