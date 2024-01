Le prime piogge cancellano il colore rosso della ciclabile di Marsala

La pista ciclabile non smette di tenere banco tra le tematiche di fine e inizio anno a Marsala. Prime piogge e primi problemi. Alcuni cittadini si chiedono: ma che fine sta facendo la pista ciclabile?

Ebbene sì, la prima acqua piovana copiosa sta cancellando il colore rosso della ciclabile promiscua, così si chiama nello specifico, in quanto in alcune zone è a doppio senso di marcia, in altre – quelle dove restringe – è una vera e propria bike lane, ovvero corsie ciclabili ad uso promiscuo come dicevamo, che possono essere eventualmente usate anche da altri mezzi, inserite sul lato destro della strada.

Altri automobilisti lamentano la scarsa visibilità anche del cordolo giallo sia nelle parti di ciclabile del Lungomare sia nelle varie deviazioni o ramificazioni. Di certo le strade al buio non aiutano e già sono molti i mezzi che non fanno in tempo a vedere il cordolo che delimita la pista/corsia e ci passano sopra.

Di certo c’è che la sicurezza di vetture e ciclisti/appassionati non viene garantita.