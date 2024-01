Ars, rinvio della sentenza d’Appello di Giuseppe Bica contro Nicola Catania

Non arriva ancora la sentenza della Corte d’Appello Civile relativa al ricorso che Giuseppe Bica aveva presentato al Tribunale Civile di Palermo per invalidare le elezioni di Nicola Catania, che era risultato eletto all’Ars nel collegio della Provincia di Trapani.

I legali di Bica, nel ricorso, hanno sostenuto che il primo cittadino partannese sarebbe stato ineleggibile per il fatto di essere al momento della sua elezione e anche successivamente, amministratore e presidente della “Società per il Reclutamento del Servizio Rifiuti – Trapani Provincia Sud”, una società consortile per azioni e la sentenza di primo grado, peraltro non immediatamente esecutiva aveva dato ragione all’ex sindaco di Custonaci.

Ma come era prevedibile il deputato di Fratelli d’Italia ha presentato ricorso alla Corte d’Appello civile del capoluogo siciliano.

Oggi 11 gennaio era attesa la sentenza, che però è stata rinviata al prossimo 22 marzo 2024.

