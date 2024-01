La Primavera Marsala sconfitto dal Palermo in Prima Categoria

Sconfitta immeritata per la Primavera Marsala nel Campionato di Prima Categoria contro il Palermo Calcio Pop che non ha digerito la direzione dell’arbitro, sig. Polizzi di Trapani, che ha estratto tanti cartellini, ben 7 in totale, dimostrandosi non all’altezza di questo che rappresentava essere uno scontro diretto. Punti pesanti per i palermitani mentre la compagine marsalese rimane nella zona play out ma ad un solo punto dalla salvezza diretta.

La prima frazione di gioco si era chiusa con il vantaggio ospite siglato da Gigli. Nella ripresa una Primavera dinamica e vogliosa di rimontare la partita trovava la rete del pareggio in zona cesarini con Russo, ma veniva punita qualche minuto dopo dal raddoppio di Bracia. Sconfitta che brucia ma che da la consapevolezza che gli uomini di Perricone possono tranquillamente salvarsi evitando i play out.

Tabellino di gara

PRIMAVERA – PALERMO CALCIO POP. 1-2

Primavera: Ilario, Siragusa, Saffioti, Gambina, Gerardi (35 st Lentini), Sekkoum (45 st Angileri), Russo, Scuderi, Panitteri (15 st Anastasi), Giacalone, Tchameni (25 st Pellegrino). All. Perricone

Palermo: Leone, Palazzolo, Marino, La Bua, Busalacchi, Coglitore, Romano, Di Maria (1 st Galeoto), Leopne S., Bracioa (13 st Cacciafeda), Giglio. Troia

Arbitro: Polizzi di Trapani

Reti: 31 pt Gigli, 38 st Russo, 43 st Bracia