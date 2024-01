Eccellenza Femminile: il Marsala fa 5 goal alla Vigor

La 9ª giornata di Campionato Eccellenza Regionale Femminile tra Vigor C.P. e CF Marsala termina sul risultato di 2-5 in favore delle lilybetane, grazie alla rete di Termine e al poker di Alcamo, nonostante il tentativo delle padrone di casa di portarsi in avanti prima con Cucchiara nel primo tempo e poi con Santoro nel secondo tempo.

Sabato 13 gennaio alle 14.30 le azzurre ospiteranno il JSL al “Nino Lombardo Angotta” per l’ultima sfida della stagione regolare di campionato, a cui poi immediatamente seguirà la seconda fase triangolare della Coppa Italia Eccellenza Femminile in partenza Sabato 20 Gennaio con Palermo FC – JSL, giornata in cui le marsalesi riposeranno in attesa di scontrarsi ancora una volta con il JSL ma come ospiti al Comunale di Brolo, in data Domenica 28 Gennaio alle ore 15.

Tabellino di gara:

Risultato: 2-5

Marcatori: Termine(8’ pt), Alcamo(18’ pt), Alcamo(33’ pt), Cucchiara(39’ pt), Alcamo(41’ pt), Santoro(8’ st), Alcamo(23’ st).

Vigor CP: Gaglio, Parrino, Vasta, Cucchiara, Musso, Santoro, Provenzano (Bircau 19’ st), Spina, Leto, Tiziano, Palma. Panchina: Bircau. Allenatore: Salvatore Pisciotta

CF Marsala: Donato, Via, Di Napoli, Pisciotta, Manuguerra (Foderà 26’ st), Termine, Musumuci (Bahloul 14’ st), Bannino (Pipitone B. 28’ st), Sciacca (Pulizzi 35’ st), Guzzo. Panchina: Giacalone G, Foderà, Pulizzi, Bahloul, Zichittella, Pipitone B. Allenatrice: Valeria Anteri

Arbitro: Giuseppe Maria Mancuso

Note: Ammonizione Tiziano (46’ st)

Campo da gioco: Centro Sportivo Don Pino Puglisi di Montelepre