Biliardo: il marsalese Emanuele Cucchiara convocato in nazionale

Si è guadagnato di diritto la convocazione nella Nazionale Italiana di Biliardo grazie ad una “Wild Card Next Gen” assegnata dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling.

Stiamo parlando di Emanuel Cucchiara, l’atleta marsalese che la prossima settimana sarà in Sardegna per disputare il Campionato Europeo assieme agli altri 17 azzurri della stecca italiana. Allenato da papà Giuseppe, Emanuel Cucchiara è il campione europeo in carica Under 21 per la specialità 5 birilli. Una riconferma del titolo, quella dello scorso maggio. Adesso un nuovo e prestigioso impegno a livello internazionale per Cucchiara, cui va il caloroso “in bocca al lupo” della Città di Marsala.