D: il Trapani mantiene il primato vincendo a Ragusa

Primo match dopo la sosta natalizia per il Trapani Calcio, che è tornato in campo, in trasferta, contro il Ragusa, nel Campionato di serie D per difendere il primato in classifica. E così è stato.

Dal 7′ al 24′ una sfilza di ammonizioni fanno capire quanto la gara sia sentita e nervosa soprattutto per il Ragusa. Il goal dei granata però arriva a fugare ogni dubbio su ‘chi comanda’: calcio di punizione di Coco che si insacca vicino il palo avversario. Il raddoppio del Trapani avviene al 36′ sempre su calcio di punizione; questa volta è il mancino di Kragl ad andare a segno. Il tris granata chiude il primo tempo con Sbrissa che sfrutta l’errore difensivo in area dei padroni di casa e insacca in rete con un gran mancino.

Nel secondo tempo da registrare l’azione di Romano che cade in area di rigore su un presunto contatto con Cristini ma l’arbitro non fischia nessun fallo nonostante le proteste dei padroni di casa. Mentre si fa forte la pioggia che si abbatte nel ragusano, al 68′ c’è spazio anche per l’esordio di Sartore per il Trapani, che prende il posto di Kragl. La gara però termina con la vittoria netta degli ospiti.

Il tabellino di gara

Ragusa (3-4-1-2): Freddi; Porcaro, Manservigi (50′ Ejjaki), Mbaye; Romano (84′ Gigante), Cardinale, Cess (64′ Tuccio), Vitelli; Garufi (72′ Di Grazia); Reinero, Bamba (72′ Guerriero). A disposizione: Grasso, Oddo, Magrì, Maltese. All.: Ignoffo.

Trapani (4-3-3): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Sbrissa, Aquadro, Bova (84′ Pipitone); Kragl (68′ Sartore), Cocco (57′ Balla), Convitto (84′ Crimi). A disposizione: Antonini, Liepins, Guerriero, Samake, Bolcano. All.: Torrisi.

Arbitro: Pizzi (Chimento-Manzini).

Marcatori: 25′ Cocco, 36′ Kragl, 45’+2′ Sbrissa.

Note: ammoniti: Reinero, Bova, Romano, Garufi, Mbaye, Cristini.